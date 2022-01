Ad "Amici" Alessandra Celentano avvisa la ballerina Carola: "Valuta bene le tue amicizie" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella scuola di 'Amici' non solo sono gli insegnanti a giudicare gli allievi. Qualche volta, infatti, sono gli stessi studenti a Valutare il lavoro dei compagni per affinare le loro capacità di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella scuola di '' non solo sono gli insegnanti a giudicare gli allievi. Qualche volta, infatti, sono gli stessi studenti are il lavoro dei compagni per affinare le loro capacità di ...

Advertising

beppedama : RT @matteomacor: Tanti amici, tante parole, una scaletta infinita ma proposte pesate e pensieri lunghi. Grazie a Paola e Claudio per come c… - bullshitsmood : comunque la maestra alessandra celentano non è realmente come la vedete in tv ad ‘Amici’, ovviamente siccome è uno… - Alessandra_0802 : Scusate, perché LDA non ha detto che grazie ad amici ha imparato la TECNICA PER LAVARE I PIATTI? #Amici21 - RubenDiaz2004 : RT @NadiaZanelli1: @AlessandraCicc6 @albertopetro2 @marialves53 @martinis2018 @Rebeka80721106 @agustin_gut @PrestiDaniela @javiango @alleos… - alleosa : RT @NadiaZanelli1: @AlessandraCicc6 @albertopetro2 @marialves53 @martinis2018 @Rebeka80721106 @agustin_gut @PrestiDaniela @javiango @alleos… -