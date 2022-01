A Ostia una cerimonia per ricordare Modesta Valenti, la (prima) senzatetto che morì d’indifferenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ostia – Un cartellone e un mazzo di fiori sorvegliano l’ingresso agli uffici municipali di via Gian Carlo Passeroni, a Ostia. Portano il nome di Modesta Valenti, la prima senzatetto deceduta a Roma esattamente 39 anni fa. Ma a metterceli non è stato il Municipio X: ci ha pensato un’associazione lidense, la Decimo Solidale, che da anni si batte per i diritti dei più deboli. Obiettivo dell’iniziativa, ci spiega il presidente Biagio Caputi, è quello di riaccendere i riflettori sulle condizioni di chi è costretto a vivere senza un tetto sopra la propria testa, e che troppo spesso viene dimenticato dalle istituzioni: non solo da vivo, ma persino da morto. Modesta, che aveva 71 anni ed era originaria di Trieste, morì il 31 gennaio 1983 sul primo binario ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022)– Un cartellone e un mazzo di fiori sorvegliano l’ingresso agli uffici municipali di via Gian Carlo Passeroni, a. Portano il nome di, ladeceduta a Roma esattamente 39 anni fa. Ma a metterceli non è stato il Municipio X: ci ha pensato un’associazione lidense, la Decimo Solidale, che da anni si batte per i diritti dei più deboli. Obiettivo dell’iniziativa, ci spiega il presidente Biagio Caputi, è quello di riaccendere i riflettori sulle condizioni di chi è costretto a vivere senza un tetto sopra la propria testa, e che troppo spesso viene dimenticato dalle istituzioni: non solo da vivo, ma persino da morto., che aveva 71 anni ed era originaria di Trieste,il 31 gennaio 1983 sul primo binario ...

Advertising

ElveAngelic : RT @ilfaroonline: A Ostia una cerimonia per ricordare Modesta Valenti, la (prima) senzatetto che morì d’indifferenza - ilfaroonline : A Ostia una cerimonia per ricordare Modesta Valenti, la (prima) senzatetto che morì d’indifferenza - EduBarbuzano : @Lux_InChains ah ostia que era una balllena - romalidoinfo : RT @marketingpmi: @romalidoinfo @eugenio_patane @GiovanniZannola @iltrenoromalido @MercurioPsi @PendolariRMNord @rosati_fabio @canaledieci… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ALTRE LETTERE ME LE SO PERSE, CAMBIATO CASA ALLORA, C' ERA UNA LETTERA A FIRMA PIERO MELONI ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNI… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia una Hair Gallery Cycling Team: Moreno Rapari nel ciclocross conquista il Campionato Nazionale CSI ...a dare una prova d'orgoglio e di forza nella sua categoria master 5 precedendo sul podio Francesco Infelli e Massimo Viozzi nella gara che ha assegnato la maglia di campione nazionale ad Ostia. "Non ...

Il mare di inverno: la plastica è la regina degli arenili ... un lettino da mare, polistirolo e tanta plastica a pezzetti; San Felice Circeo (LT) due paia di calzini e due lampadine; Sperlonga (LT) mascherine chirurgiche e una tanica di gasolio piena; Ostia ...

A Ostia una cerimonia per ricordare Modesta Valenti, la senzatetto che morì d'indifferenza Il Faro online Domenica maratona a Ostia e mezza a Bastia Umbra L’ultima domenica di gare prima delle feste natalizie vede naturalmente primeggiare gli specialisti della lunga fatica. Del cross di Oristano, con l’esordio di Lalli tra i seniores, si è già detto, ma ...

Fine settimana fra Genova, Lanciano e Roma-Ostia Un weekend straricco di appuntamenti è quello che attende l’atletica italiana alla vigilia dei Campionati Europei Indoor in programma a inizio marzo a Birmingham. E’ ancora l’attività in sala a merita ...

...a dareprova d'orgoglio e di forza nella sua categoria master 5 precedendo sul podio Francesco Infelli e Massimo Viozzi nella gara che ha assegnato la maglia di campione nazionale ad. "Non ...... un lettino da mare, polistirolo e tanta plastica a pezzetti; San Felice Circeo (LT) due paia di calzini e due lampadine; Sperlonga (LT) mascherine chirurgiche etanica di gasolio piena;...L’ultima domenica di gare prima delle feste natalizie vede naturalmente primeggiare gli specialisti della lunga fatica. Del cross di Oristano, con l’esordio di Lalli tra i seniores, si è già detto, ma ...Un weekend straricco di appuntamenti è quello che attende l’atletica italiana alla vigilia dei Campionati Europei Indoor in programma a inizio marzo a Birmingham. E’ ancora l’attività in sala a merita ...