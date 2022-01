A che ora finisce il calciomercato di gennaio? Orario e diretta tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si sta per chiudere la famosa porta dell’Hotel Sheraton di Milano, quella che segna la chiusura di trattative e calciomercato. La sessione invernale ha offerto un clamoroso colpo (Vlahovic alla Juventus) ma è pronta ad entrare nel vivo con le ultime ore di fuoco. Ma quando si chiude? Il gong in Italia è fissato per le 20:00 di lunedì 31 gennaio. Discorso diverso per la Premier League che chiude alle 23:00 (quindi occhio alle uscite), la Bundesliga (ore 18), la Ligue 1 e la Liga alle 24:00. Sky Sport e Sportitalia vi offriranno una diretta tv live, minuto per minuto, per aggiornarvi sulle principali trattative. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si sta per chiudere la famosa porta dell’Hotel Sheraton di Milano, quella che segna la chiusura di trattative e. La sessione invernale ha offerto un clamoroso colpo (Vlahovic alla Juventus) ma è pronta ad entrare nel vivo con le ultime ore di fuoco. Ma quando si chiude? Il gong in Italia è fissato per le 20:00 di lunedì 31. Discorso diverso per la Premier League che chiude alle 23:00 (quindi occhio alle uscite), la Bundesliga (ore 18), la Ligue 1 e la Liga alle 24:00. Sky Sport e Sportitalia vi offriranno unatv live, minuto per minuto, per aggiornarvi sulle principali trattative. SportFace.

