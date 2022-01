31 Gennaio 1865 | abolita la schiavitù negli Stati Uniti d’America

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 31viene finalmentela. “Lao altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura”. Questo è il contenuto della prima sezione del XIII emendamento alla Costituzione degli. Nelmette al bando lanei 36allora rappresentati dal Congresso. Vediamo insieme la storia di questa importante vittoria per i diritti ...