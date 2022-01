18esima giornata Basket Serie A 2021/22: il punto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Botta e risposta tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna nella 18esima giornata Basket Serie A 2021/22. I meneghini, battendo la Fortitudo 74-64, rispondono al successo dei felsinei nell’anticipo del sabato contro Cremona, appaiandoli in vetta alla classifica con una partita in meno. nelle altre sfide, sesto successo consecutivo per la Germani Brescia che passa a Venezia(93-82), mentre Sassari batte Brindisi(102-75). Varese in rimonta su Trento(90-89), vincono ai supplementari Reggio Emilia a Tortona e Treviso a Pesaro. VIRTUS BOLOGNA-VANOLI CREMONA 79-71 DERTHONA-REGGIANA 93-98 OLIMPIA MILANO-FORTITUDO BOLOGNA 74-64 VARESE-TRENTO 90-89 VL PESARO-UNIVERSO TREVISO 105-108 VENEZIA BRESCIA 82-93 DINAMO SASSARI-BRINDISI 102-75 La classifica OLIMPIA MILANO ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Botta e risposta tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna nella/22. I meneghini, battendo la Fortitudo 74-64, rispondono al successo dei felsinei nell’anticipo del sabato contro Cremona, appaiandoli in vetta alla classifica con una partita in meno. nelle altre sfide, sesto successo consecutivo per la Germani Brescia che passa a Venezia(93-82), mentre Sassari batte Brindisi(102-75). Varese in rimonta su Trento(90-89), vincono ai supplementari Reggio Emilia a Tortona e Treviso a Pesaro. VIRTUS BOLOGNA-VANOLI CREMONA 79-71 DERTHONA-REGGIANA 93-98 OLIMPIA MILANO-FORTITUDO BOLOGNA 74-64 VARESE-TRENTO 90-89 VL PESARO-UNIVERSO TREVISO 105-108 VENEZIA BRESCIA 82-93 DINAMO SASSARI-BRINDISI 102-75 La classifica OLIMPIA MILANO ...

Advertising

altomolisenet : 18esima giornata: punto utile per l Vastogirardi in casa del Castelfidardo - discoradioIT : RT @LegaBasketA: Un altro successo per la @Virtusbo che conquista l'anticipo della 18esima giornata sul campo della @VanoliCremona ! ?? Gli… - LegaBasketA : Un altro successo per la @Virtusbo che conquista l'anticipo della 18esima giornata sul campo della @VanoliCremona !… - Puglia_in : SERIE B - Il Lecce batte il Vicenza nel recupero della 18esima giornata e si porta al primo posto. Di Listkowski, C… -

Ultime Notizie dalla rete : 18esima giornata Felino " Salsomaggiore 1 - 1, highlights e interviste Finisce 1 - 1 il derby della 18esima giornata tra Felino e Salsomaggiore, vantaggio dei padroni di casa con il gol all'esordio del centravanti argentino Santiago De Sagastizabal, pari allo scadere degli ospiti con Nsingi....

Highlights Sassari - Brindisi 102 - 75, Serie A1 2021/2022 basket (VIDEO) I video highlights di Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi , sfida valevole per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . La formazione pugliese inizia bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio, ma poi i sardi salgono di colpi e conquistano la terza vittoria di ...

SERIED, 18ESIMA GIORNATA: PUNTO UTILE PER IL VASTOGIRARDI IN CASA DEL CASTELFIDARDO Molise Web Napoli-Trieste oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket L’orario e le indicazioni per vedere in diretta GeVi Napoli Basket-Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I partenopei, dopo una prima parte ...

SERIE D – 18esima giornata, punto utile per il Vastogirardi in casa del Castelfidardo Match equilibrato contro un avversario ostico quello di oggi al ‘Galileo Mancini’ di Castelfidardo per il Vastogirardi. Un pareggio fuori casa che permette agli undici di Prosperi di non perdere terre ...

Finisce 1 - 1 il derby dellatra Felino e Salsomaggiore, vantaggio dei padroni di casa con il gol all'esordio del centravanti argentino Santiago De Sagastizabal, pari allo scadere degli ospiti con Nsingi....I video highlights di Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi , sfida valevole per ladella Serie A1 2021/2022 di basket . La formazione pugliese inizia bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio, ma poi i sardi salgono di colpi e conquistano la terza vittoria di ...L’orario e le indicazioni per vedere in diretta GeVi Napoli Basket-Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I partenopei, dopo una prima parte ...Match equilibrato contro un avversario ostico quello di oggi al ‘Galileo Mancini’ di Castelfidardo per il Vastogirardi. Un pareggio fuori casa che permette agli undici di Prosperi di non perdere terre ...