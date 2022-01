Zazzaroni attacca Adani: "Offese alla Juventus intollerabili. Soffre di analfabetismo di ritorno" (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo lo show di Daniele Adani contro la Juventus e Allegri in diretta alla Bobo TV, è arrivata subito la risposta di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha usato parole dure nei... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo lo show di Danielecontro lae Allegri in direttaBobo TV, è arrivata subito la risposta di Ivan. Il direttore del Corriere dello Sport ha usato parole dure nei...

Pall_Gonfiato : #Zazzaroni durissimo attacco a #Adani dopo le critiche a #Allegri - pascar21 : @Diego2773144340 @leleadani @zazzaroni @juventusfc @andagn @lapoelkann_ No attacca la società che è ancora peggio e… - Diego2773144340 : @pascar21 @leleadani @zazzaroni @juventusfc @andagn @lapoelkann_ E vero praticamente attacca Allegri senza mai nomi… - 19max85 : #Zazzaroni che attacca @leleadani solo perché espone un proprio giudizio(che è suo personale e libero)dimostra il p… - MarzianoAnsioso : @Candemina1 Zazzaroni però attacca Adani per difendere sé stesso e la categoria, non Allegri e la Juve. Voglio vede… -