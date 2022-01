Zanetti su Lautaro: «Quando lo abbiamo preso pensavamo al futuro» (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato al portale argentino Pagina 12 di Lautaro Martinez. Le sue parole: «Sono molto contento del momento che sta vivendo Lautaro – ha assicurato – perché Quando lo abbiamo acquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull’immediato, ma su ciò che avrebbe potuto ottenere nei prossimi tre o quattro anni. Sono felice per quello che sta facendo in Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter Javier, vicepresidente dell’Inter, ha parlato al portale argentino Pagina 12 diMartinez. Le sue parole: «Sono molto contento del momento che sta vivendo– ha assicurato – perchéloacquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull’immediato, ma su ciò che avrebbe potuto ottenere nei prossimi tre o quattro anni. Sono felice per quello che sta facendo in Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Interpellato dal portale argentino Pagina 12, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è soffermato sul momento di forma di Lautaro Martinez: 'Sono molto contento del momento che sta vivendo Lautaro perché quando lo abbiamo acquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull'immediato, ma su ciò che avrebbe potuto ottenere nei prossimi tre o quattro anni.'

