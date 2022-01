Zona_Wrestling : #RoyalRumble WWE: Ronda Rousey torna dopo 3 anni e vince la Royal Rumble femminile 2022 - - TheKingKhalil05 : @WWE @RondaRousey All Hail Ronda - officialaaronjl : REALLY!? Ronda!? Over Bianca, Naomi, Sasha, & Lita!?!? #RoyalRumble #RoyalRumble2022 #WWE - TSOWrestling : Trionfante ritorno per l'ex fighter della #UFC! #TSOW // #TSOS // #WWE // #RoyalRumble - redchick1978 : Final Two: Charlotte & Ronda!! #RoyalRumble #WWE #WWERaw #Smackdown #WWERoyalRumble -

La prima Royal Rumble al femminile e il debutto diRousey Nel 2018 anche la divisione femminile dellafu protagonista di una Royal Rumble. A vincerla fu Asuka, entrata con il numero 25, ma ...Nel cast anche la star dellaRousey .Start with a 7-day free trial! Either the WWE Royal Rumble 2022 will win a Horse racing on Saturday, Jan. 29, and that will be news in itself. The game will be live streamed on fuboTV. The 35th annual ...Ronda Rousey is going to WWE WrestleMania 38. Rousey made her WWE return and won tonight’s 30-Woman Royal Rumble Match at the WWE Royal Rumble from The Dome at America’s Center in St. Louis, MO. The ...