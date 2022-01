(Di domenica 30 gennaio 2022) Contrariamente a quanto riportato da molte testate fino a qualche ora fa, la WWE avrebbe giàchi sfiderà il neo campione. La scorsa notte l’Almighty ha riconquistato il titolo WWE ai danni di Brock Lesnar (complice l’aiuto di Roman Reigns) e ha iniziato il suo secondo regno con l’alloro massimo della federazione. Sono partite immediatamente le speculazioni riguardo allo status del titolo, visto che la vittoria del Royal Rumble match da parte della Bestia non lascia dubbi sul suo match contro Reigns. Chi si contenderà il titolo WWE durante l’evento più importante dell’anno? Voci di corridoio Secondo un reporter di Ringside News, informato a sua volta da un membro del team creativo WWE, i match titolati per WrestlaMania sarebbero stati già decisi da qualche tempo a ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Deciso l'avversario di Bobby Lashley a WrestleMania? - - Matty2094 : Quando hanno deciso Lesnar vincitore della Rumble: -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Deciso

Quest'anno lahadi annunciare con largo anticipo alcuni ingressi, tra cui grandi nomi del passato come Lita, Michelle McCool, le Bella Twins e Kelly Kelly . Attenzione anche alla "...Dopo che Take - Two hadi prendersi più tempo per sviluppare un nuovo grande gioco della saga, in queste ore abbiamo ricevuto una serie di informazioni fondamentali sul prossimo2K22 , il ...Dave Meltzer ha rivelato dei particolari sulla vittoria della Rousey della scorsa notte. “Quando la WWE ha deciso di avere Ronda Rousey alla Rumble, la sua vittoria non è mai s ...La Royal Rumble ci ha regalato montagne russe di emozioni quest’anno, con un grande ritorno che ha avuto un impatto incredibile nel Royal Rumble femminile, ovvero quello della vincitrice Ronda Rousey ...