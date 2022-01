Advertising

zazoomblog : Wolff a sorpresa: Avevo pensato di lasciare la Mercedes ma... - #Wolff #sorpresa: #Avevo #pensato - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Wolff a sorpresa: “Ho pensato di lasciare la Mercedes” - Gazzetta_it : Wolff a sorpresa: “Ho pensato di lasciare la Mercedes” -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff sorpresa

La Gazzetta dello Sport

Una Mercedes F1 senza Lewis Hamilton e Toto. Lo scenario quasi inimmaginabile si sarebbe potuto realizzare nell'inverno 2020 - 21. Il pilota britannico era in bilico con il rinnovo di contratto, finendo per optare per il proseguimento ...... 'È stata veramente una grande, sfortunatamente non so dove metterla, ma mi ha fatto ...profondamente ora la scelta di Rosberg alla luce di un lustro all'interno del team guidato da Toto: ...Una Mercedes F1 senza Lewis Hamilton e Toto Wolff. Lo scenario quasi inimmaginabile si sarebbe potuto realizzare nell’inverno 2020-21. Il pilota britannico era in bilico con il rinnovo di contratto, f ...Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, y propietario de un 33% de la escudería, sigue alimentando la opción de un posible adiós anticipado de Lewis Hamilton, al asegurar que sus "he ...