Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Vallefoglia batte 3-0 una combattiva Bergamo (Di domenica 30 gennaio 2022) La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia batte 3-0 (25-23, 29-27, 25-21) la Volley Bergamo 1991, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione umbra torna alla vittoria dopo oltre due mesi, mostrando grande solidità anche nei momenti più delicati del match. Le rossoblù lottano con tutte le loro forze ma alla fine devono arrendersi alla superiorità tecnica delle padrone di casa. Vallefoglia conquista così tre punti importanti e lascia così la penultima piazza della classifica, superando anche Bergamo. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) La Megabox Ondulati Del Savio3-0 (25-23, 29-27, 25-21) la1991, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato diA1. La formazione umbra torna alla vittoria dopo oltre due mesi, mostrando grande solidità anche nei momenti più delicati del match. Le rossoblù lottano con tutte le loro forze ma alla fine devono arrendersi alla superiorità tecnica delle padrone di casa.conquista così tre punti importanti e lascia così la penultima piazza della classifica, superando anche. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Il campionato dell'Imoco Volley ricomincia alla grande: Casalmaggiore sconfitta in tre set Volley 2021 - 2022 Serie A1 femminile Tabellino partita Conegliano - Casalmaggiore Squadra in casa Conegliano Squadra avversaria Casalmaggiore Non si è sentita la prolungata inattività per quanto ...

Tuscania: Maury's Com Cavi Tuscania a ranghi ridotti, Aci Castello si impone 3/0 ...di aggiudicarsi col massimo scarto l'anticipo della quarta giornata del girone blu della serie A3 ... Giancarlo Guerra Ufficio Stampa Tuscania Volley Foto: Lazzarino

Serie A Credem Banca: le gare del weekend Lega Pallavolo Serie A DIRETTA/ Vallefoglia Bergamo (risultato 1-0) streaming video: padrone di casa avanti Diretta Vallefoglia Bergamo streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 17^ giornata nel campionato di volley Serie A1.

martignacco squadra Volley 2021 - 2022 Serie A2 femminile Girone Ovest Tabellino partita Sicilia Catania - Martignacco Squadra in casa Sicilia Catania Squadra avversaria Martignacco La seconda vittoria in campionato si è ...

