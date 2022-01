Volley | Milano-Perugia in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per Allianz-Sir Safety Conad, sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato didimaschile. I meneghini di coach Piazza vogliono confermare l’ottimo momento di forma e rimanere imbattuti in questo girone di ritorno. Dall’altra parte della rete ci sono però i Block Devils di Grbic, primi in classifica con 15 vittorie e due sole sconfitte fin qui. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 30 gennaio all’Allianz Cloud (Palalido) di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 19^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO...