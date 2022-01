Volley maschile, Superlega 2021/2022: Perugia vince ancora, Milano battuta in quattro set (Di domenica 30 gennaio 2022) Altra vittoria per la Sir Safety Conad Perugia, che in casa dell’Allianz Milano si è imposta in quattro set nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Gli ospiti iniziano subito bene andando in vantaggio di due set, ma Milano torna pericolosamente in partita accorciando le distanze. Nell’ultimo parziale, però, Perugia ha avuto la meglio e si è andata a prendere i tre punti, che gli concedono di salire a quota 44 in classifica. IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Tanto equilibrio nella prima parte del primo set fino al 10-10, quando ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Altra vittoria per la Sir Safety Conad, che in casa dell’Allianzsi è imposta inset nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato didi. Gli ospiti iniziano subito bene andando in vantaggio di due set, matorna pericolosamente in partita accorciando le distanze. Nell’ultimo parziale, però,ha avuto la meglio e si è andata a prendere i tre punti, che gli concedono di salire a quota 44 in classifica. IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Tanto equilibrio nella prima parte del primo set fino al 10-10, quando ...

SUPERLEGA volley maschile, partite spostate: nuovi orari e date SPORTFACE.IT Volley maschile, Superlega 2021/2022: Perugia vince ancora, Milano battuta in quattro set Altra vittoria per la Sir Safety Conad Perugia, che in casa dell'Allianz Milano si è imposta in quattro set nella sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di ...

