Voetbal 24 | il Napoli pensa a Januzaj della Real Sociedad per sostituire Insigne

(Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo il portale belga24, ripreso dal Corriere dello Sport, ilpenserebbe a Adnancome sostituto di Lorenzoper la prossima stagione.è l’esterno sinistro di attacco, il suo contratto scade a giugno. Il club spagnolo sta cercando di convincerlo a firmare il prolugnamento. L’indiscrezione, scrive il Corriere dello Sport, trova conferme anche su diversi portali spagnoli, secondo i quali ilpotrebbe puntare sul colpo a parametro zero. Prima di trasferirsi alla, nel 2017,è passato per il Manchester United, il Borussia Dortmund e il Sunderland. Ha 26 anni, è compagno di Nazionale di Dries ...

Stando a quanto rivelato dai belgi di Voetbal 24, i partenopei avrebbero individuato nel ventiseienne il possibile sostituto di Insigne. L'esterno della Real Sociedad è un obiettivo del Napoli come dopo Insigne. Il belga ha il contratto in scadenza.