Visita 'storica' del presidente Israele Herzog negli Emirati (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente israeliano Isaac Herzog e la first lady Michal Herzog sono partiti questa mattina per gli Emirati Arabi per una Visita definita "storica" su invito del principe reale Mohammed bin Zayed ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilisraeliano Isaace la first lady Michalsono partiti questa mattina per gliArabi per unadefinita "" su invito del principe reale Mohammed bin Zayed ...

