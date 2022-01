Virtus Entella-Modena, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 30 gennaio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Comunale di Chiavari, la Virtus Entella ospita il Modena nella gara valida per la 24esima giornata del girone B di Serie C. Continua la sfida a distanza per la vetta tra i gialloblù e la Reggiana; i biancocelesti invece sperano di ridurre le distanze dal Cesena, terzo in classifica. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Virtus Entella-Modena. Il momento della Virtus Entella L’Entella si presenta a questo big match con il quarto posto in tasca e 36 punti conquistati in 21 gare disputate, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. I liguri hanno da lottare per mantenere la loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Comunale di Chiavari, laospita ilnella gara valida per la 24esima giornata del girone B diC. Continua la sfida a distanza per la vetta tra i gialloblù e la Reggiana; i biancocelesti invece sperano di ridurre le distanze dal Cesena, terzo in classifica. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dellaL’si presenta a questo big match con il quarto posto in tasca e 36 punti conquistati in 21 gare disputate, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. I liguri hanno da lottare per mantenere la loro ...

