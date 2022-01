VIDEO | Mercato Napoli – KOULIBALY | che bella notizia!

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nei prossimi mesi la trattativa per il rinnovo di Kalidoupotrebbe monopolizzare l’attenzione in casa. Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e le discussioni potrebbero entrare nel vivo, ancor prima di arrivare a un solo anno dalla scadenza. A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport, spiegando le ultime novità sul futuro del difensore senegalese: “Il club ha l’intenzione di intavolare e, anzi, rilanciare il discorso del rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque di consegnargli i gradi di capitano che Insigne lascerà a fine stagione. Lui, del resto, è già il Comandante per definizione di Spalletti, il totem dello spogliatoio e della squadra”. Il discorso è condizionato – oltre alla questione economica e della fascia – al possibile terzo incomodo. In passato il calciatore è stato oggetto di ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mercato

