VIDEO Juventus, Kulusevski al Tottenham: il meglio dello svedese in bianconero (Di domenica 30 gennaio 2022) Guarda i migliori momenti di Dejan Kulusevski alla sua prima stagione con la Juventus: il giocatore è ad un passo dal Tottenham Leggi su mediagol (Di domenica 30 gennaio 2022) Guarda i migliori momenti di Dejanalla sua prima stagione con la: il giocatore è ad un passo dal

Advertising

juventusfc : Non abbiamo ancora finito ???? L'autografo di Dušan per voi ??? #DV7?? - OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a… - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 29.01.2013 ?? Juventus ?? La Lazio è in finale di Coppa Italia! - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: ?? #onthisday ?? 29.01.2013 ?? Juventus ?? La Lazio è in finale di Coppa Italia! - semprefabio66 : RT @juventibus: ?? Firenze canzone triste ???? di @anomaleo Mancava la sua canzone per elevare ulteriormente l'arrivo di #DV7 alla #JUVENTUS… -