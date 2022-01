Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 09:30 (Di domenica 30 gennaio 2022) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2022 ORE 09.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MONENTO NON CI SONO PARTICOLARI DISAGI SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. AD AGEVOLARE IL TRAFFICO NELLA GIORNATA DI OGGI, LO RICORDIAMO, IL BLOCCO DEL TRAFFICO A Roma PER QUESTA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. FERMI TUTTI I VEICOLI A MOTORE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA CIRCOLazioNE È VIETATA A TUTTI I VEICOLI A MOTORE, COMPRESI I DIESEL DI ULTIMA GENERAZIONE EURO 6. VIA LIBERA INVECE AI VEICOLI BENZINA EURO 6, ELETTRICI, IBRIDI, A METANO E GPL. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, E’ RALLENTATA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. LA FREQUENZA DEI TRENI E’ DI 11 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)DEL 30 GENNAIOORE 09.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MONENTO NON CI SONO PARTICOLARI DISAGI SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. AD AGEVOLARE IL TRAFFICO NELLA GIORNATA DI OGGI, LO RICORDIAMO, IL BLOCCO DEL TRAFFICO APER QUESTA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. FERMI TUTTI I VEICOLI A MOTORE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA CIRCONE È VIETATA A TUTTI I VEICOLI A MOTORE, COMPRESI I DIESEL DI ULTIMA GENERAZIONE EURO 6. VIA LIBERA INVECE AI VEICOLI BENZINA EURO 6, ELETTRICI, IBRIDI, A METANO E GPL. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, E’ RALLENTATA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. LA FREQUENZA DEI TRENI E’ DI 11 ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2022 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-01-2022 - TGEUR24 : RT @romaatac1: ??#Roma #RomaSud #Ardeatino #Montagnola #atac - ??Problemi di viabilità in via dell'Annunziatella, deviata la linea #autobus7… - romaatac1 : ??#Roma #RomaSud #Ardeatino #Montagnola #atac - ??Problemi di viabilità in via dell'Annunziatella, deviata la linea… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione San Giovanni, rimosso il restringimento di carreggiata altezza viale Somalia. -