Vi diamo 5mila euro se vi trasferite qui La generosa offerta di questo sindaco | ecco dove

(Di domenica 30 gennaio 2022) "Offriamo un contributo di 5.000a chi decide di trasferire la propria residenza nel nostro borgo": l'arriva da Filippo Taranto,di Montalbano Elicona, borgo siciliano della provincia Messina. Il motivo? Il paesino si sta spopolando a vista d'occhio e ad oggi conta appena 2mila persone. Per evitare che si trasformi presto in una città "fantasma" l'amministrazione ha avuto quest'idea geniale: "Qui, tra le case che si snodano ai piedi dello splendido castello di Federico d'Aragona, regna la tranquillità, si gode la natura incontaminata, il buon cibo e si riscoprono gli antichi valori della vita in comunità". Per comprendere meglio la gravità della situazione, basti pensare che nel 1921, esattamente 100 anni fa, i residenti erano 7.300, poi però il calo demografico è stato costante sia per la mancanza di ...