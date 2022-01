Vezzali: “Ristori? Giusto che calcio cominci a correre. Crisi antecedente al Covid” (Di domenica 30 gennaio 2022) Le parole della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sul tema relativo ai Ristori e agli aiuti chiesti dal mondo del pallone Leggi su mediagol (Di domenica 30 gennaio 2022) Le parole della Sottosegretaria allo Sport, Valentina, sul tema relativo aie agli aiuti chiesti dal mondo del pallone

Advertising

cn1926it : #Vezzali: “Crisi del calcio antecedente al #Covid. Il #Governo farà il possibile” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Vezzali: 'Il calcio non può solo invocare ristori, la crisi è antecedente alla pandemia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Vezzali: 'Il calcio non può solo invocare ristori, la crisi è antecedente alla pandemia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Vezzali: 'Il calcio non può solo invocare ristori, la crisi è antecedente alla pandemia' - napolimagazine : COVID - Vezzali: 'Il calcio non può solo invocare ristori, la crisi è antecedente alla pandemia' -