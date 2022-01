Vezzali | «La crisi del calcio è antecedente al Covid Non si possono solo invocare i ristori»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il Sole 24 Ore intervista il Sottosegretario allo Sport, Valentina. Il mondo delsi lamenta degli scarsi aiuti ricevuti dal Governo, continua ad. «Una premessa: ilitaliano è un pilastro dello sport italiano, e non èquello super professionistico della serie A, dentro cui pure viaggiano realtà diverse. Ma l’attenzione del Governo deve essere rivolta a tutto lo sport e alle difficoltà che sta affrontando. Riguardo alsiamo intervenuti, pur nelle oggettive e gravi difficoltà del momento con il credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni e con isui tamponi e altre spese sanitarie. Non dimentico poi le misure di cui hanno usufruito i club nel “Decreto Crescita” e in quello degli “impatriati”, ...