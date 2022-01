Verissimo, Ornella Vanoni parla di Sanremo 2022: “Zanicchi e Rettore? Mica ci sono solo loro. Anche Elisa” (Di domenica 30 gennaio 2022) Ornella Vanoni, ospite a Verissimo, si è raccontata a 360 gradi tra infanzia, il Festival di Sanremo e il film Senza fine Nella puntata di domenica 30 gennaio 2022 di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stata ospitata Ornella Vanoni. Quest’ultima ha raccontato il suo desiderio da bambina di diventare medico e qualche dettaglio in più sul Festival di Sanremo 2022. Martedì infatti partirà la settantaduesima edizione del concorso della canzone italiana e la cantante milanese ha svelato per chi farà il tifo. “Seguirai il Festival di Sanremo quest’anno. Ci sarà la Zanicchi, la Rettore…” ha chiesto la conduttrice Toffanin alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 30 gennaio 2022), ospite a, si è raccontata a 360 gradi tra infanzia, il Festival die il film Senza fine Nella puntata di domenica 30 gennaiodi, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stata ospitata. Quest’ultima ha raccontato il suo desiderio da bambina di diventare medico e qualche dettaglio in più sul Festival di. Martedì infatti partirà la settantaduesima edizione del concorso della canzone italiana e la cantante milanese ha svelato per chi farà il tifo. “Seguirai il Festival diquest’anno. Ci sarà la, la…” ha chiesto la conduttrice Toffanin alla ...

Advertising

malatadivuoto : RT @koleskin4: Ornella Vanoni che vede il festival per Achille Lauro e Mahmood e non per Iva Zanicchi e la Rettore #Verissimo - clocchan : RT @MariaclaraPra: Ornella Vanoni a Verissimo oggi: '...e poi c è Mahmood, quell'amore.. com'è carino Mahmood. Mahmood è una persona di u… - MahmoodItalia : RT @MariaclaraPra: Ornella Vanoni a Verissimo oggi: '...e poi c è Mahmood, quell'amore.. com'è carino Mahmood. Mahmood è una persona di u… - worldgoodvibes : RT @MariaclaraPra: Ornella Vanoni a Verissimo oggi: '...e poi c è Mahmood, quell'amore.. com'è carino Mahmood. Mahmood è una persona di u… - MariaclaraPra : Ornella Vanoni a Verissimo oggi: '...e poi c è Mahmood, quell'amore.. com'è carino Mahmood. Mahmood è una persona… -