Venezia | Zanetti | «Con l’Inter ho rivisto il nostro spirito Il mercato…»

(Di domenica 30 gennaio 2022) Paolo, allenatore del, ha parlato di alcuni temi di attualità riguardanti la formazione arancioneroverde: le dichiarazioni Paolo, allenatore del, è stato intervistato ai microfoni de Il Gazzettino. MERCATO – «Non chiedetemi i nomi, dico solo che completeremo la squadra coprendo le partenze di Forte e Mazzocchi». REGISTA – «Fiordilino è entrato da dio quando purtroppo c’è stata la grave perdita di Vacca. Tutti sapete il mio legame con Antonio, come con tutti gli altri del resto, io però so di avere un grande gruppo. Un sostituto forse servirebbe, tuttavia non sono considerazioni facili e prendere tanto per farlo non ha senso. Quindi do piena fiducia a quelli che ho a disposizione». INTER – «Pur avendo perso 2-1 sorpassati al 90? ho fatto i complimenti al gruppo, perché ho ...

Un attaccante di spessore per conquistare l'obiettivo salvezza: colpo del Venezia, che ha chiuso per Jean - Pierre Nsame dello Young Boys.