Valentina Dallari racconta a Verissimo il dramma silenzioso dell’anoressia

(Di domenica 30 gennaio 2022) La deejay ed ex tronista di Uomini e Donneè stata ospite nel salotto di, durante la puntata andata in onda sabato 29 gennaio 2022. La 28enne si èta a cuore aperto alla conduttrice Silvia Toffanin, discutendo di un argomento molto delicato che la riguarda in prima persona: l’anoressia e i disturbi alimentari.ha riportato apertamente la sua esperienza, parlando di come – dopo aver raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e Donne – abbia intrapreso una drastica dieta nella quale assumeva 300 calorie al giorno, che l’ha portata a pesare 37 chili. Un pericoloso punto di non ritorno nel quale ha rischiato di perdere la vita. “Non riuscivo neanche a portare una busta della spesa. Penso di aver toccato veramente il fondo”, ha rivelato di fronte ...

Commozione a Verissimo per la puntata di sabato 29 gennaio. Nello studio di Canale 5 proprio davanti a Silvia Toffanin. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il momento più buio della sua vita: quello in cui è arrivata a pesare 37 chili. 'Tu hai rischiato di morire', ha detto la conduttrice. Valentina Dallari ospite a Verissimo fa una confessione sui genitori: 'Forse la mia malattia ci ha avvicinati'. Valentina Dallari l'abbiamo conosciuta quando partecipò a Uomini e Donne in qualità di tronista. Successivamente la deejay entrò in un periodo molto difficile. L'ex tronista e Deejay si è raccontata apertamente.