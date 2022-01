Usa | Trump parla di grazia per i condannati del 6 gennaio ' Se corro e vinco li tratteremo in modo corretto'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Non hato solo della situazione Ucraina l'ex presidente Donald. Rivolgendosi in un lungo comizio, quasi un'ottantina di minuti, ai suoi supporter, ha sparato a zero contro l'America di ...

- Non ha parlato solo della situazione Ucraina l'ex presidente Donald. Rivolgendosi in un lungo comizio, quasi un'ottantina di minuti, ai suoi supporter, ha sparato a zero contro l'America di ...Non a caso dagli Stati Uniti sono molti i plausi che arrivano all'iniziativa su tutti c'è l'ex presidenteche ha dichiarato durante un raduno in Texas: "V ogliamo che i valorosi ...“Prima che i nostri leader parlino di invasioni di altri paesi, devono fermare l’invasione di questo paese“, ha aggiunto Trump, suggerendo che gli Stati Uniti dovrebbero… Leggi ...https://it.sputniknews.com/20220130/lex-presidente-degli-usa-trump-promette-la-vittoria-dei-repubblicani-e-unindagine-contro-biden-14835632.html. L'ex presidente degli Usa Trump promette la vittoria d ...