Usa, tempesta di neve e 'bomba ciclonica'. Allerta per 75 milioni di persone (Di domenica 30 gennaio 2022) Usa , la bufera di neve che sta colpendo da giorni gli Stati Uniti nordorientali è proseguita anche nelle prime ore di domenica seppellendo la regione sotto una spessa coltre, insieme a raffiche di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Usa , la bufera diche sta colpendo da giorni gli Stati Uniti nordorientali è proseguita anche nelle prime ore di domenica seppellendo la regione sotto una spessa coltre, insieme a raffiche di ...

Advertising

SkyTG24 : #Usa, tempesta di neve da New York a Boston: blackout e voli in tilt. FOTO - telodogratis : Tempesta neve e gelo in Usa, record 60 cm di neve a Boston - infoitestero : Maltempo negli Usa, arriva il 'bomb cyclone': violenta tempesta di neve si abbatte nel Massachusetts - infoitestero : Tempesta travolge gli USA: record 60 cm di neve a Boston, raffiche di vento fino a 120 km/h [FOTO] - crispadafora : RT @SkyTG24: #Usa, tempesta di neve da New York a Boston: blackout e voli in tilt. FOTO -