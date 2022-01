Usa, Biden chiede ai talebani liberazione ostaggio americano rapito due anni fa (Di domenica 30 gennaio 2022) Gli Stati Uniti chiedono ai talebani la liberazione del cittadino americano Mark Frerichs, preso in ostaggio esattamente due anni fa. 'Minacciare la sicurezza degli americani o di civili innocenti è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 30 gennaio 2022) Gli Stati Uniti chiedono ailadel cittadinoMark Frerichs, preso inesattamente duefa. 'Minacciare la sicurezza degli americani o di civili innocenti è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden annuncia l'invio di truppe Usa in Europa orientale #ANSA - SkyTG24 : #DonaldTrump: “Salviamo gli #Usa, con #JoeBiden rischio terza guerra mondiale” - MediasetTgcom24 : Usa, Biden chiede ai talebani liberazione ostaggio americano rapito due anni fa #Usa #MarkFrerichs #JoeBiden… - LaStampa : RT @semprinif: #Biden taglia aiuti a #Egitto per 130 milioni di dollari @StateDept : 'Il Cairo non ha soddisfatto tutte le nostre richieste… - semprinif : #Biden taglia aiuti a #Egitto per 130 milioni di dollari @StateDept : 'Il Cairo non ha soddisfatto tutte le nostre… -