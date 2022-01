Uruguay vs Venezuela: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Uruguay e Venezuela punteranno entrambi a sfruttare le recenti vittorie nelle qualificazioni CONMEBOL della Coppa del Mondo 2022 durante la battaglia di martedì 1 febbraio all’Estadio Centenario. Gli uomini di Diego Alonso hanno battuto il Paraguay 1-0 per mantenere vive le loro speranze di qualificazione automatica, mentre i loro ospiti hanno vinto 4-1 sulla Bolivia l’ultima volta. Il calcio di inizio di Uruguay vs Venezuela è previsto a mezzanotte di martedi 1 febbraio. Prepartita Uruguay vs Venezuela: a che punto sono le due squadre? Uruguay Riuscendo finalmente a cogliere un periodo triste senza vittorie che alla fine ha segnato la fine del mandato di Oscar Tabarez in panchina, il periodo dell’Uruguay sotto la guida di Diego Alonso è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022)punteranno entrambi a sfruttare le recenti vittorie nelle qualificazioni CONMEBOL della Coppa del Mondo 2022 durante la battaglia di martedì 1 febbraio all’Estadio Centenario. Gli uomini di Diego Alonso hanno battuto il Paraguay 1-0 per mantenere vive le loro speranze di qualificazione automatica, mentre i loro ospiti hanno vinto 4-1 sulla Bolivia l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte di martedi 1 febbraio. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Riuscendo finalmente a cogliere un periodo triste senza vittorie che alla fine ha segnato la fine del mandato di Oscar Tabarez in panchina, il periodo dell’sotto la guida di Diego Alonso è ...

Ultime Notizie dalla rete : Uruguay Venezuela Juve in campo senza gli americani ma con un super Vlahovic: le date dei rientri Nella notte italiana tra martedì e mercoledì saranno impegnati Bentancur (Uruguay - Venezuela), Alex Sandro (Brasile - Paraguay), Dybala e Cuadrado che si sfideranno in Argentina - Colombia. Tutti e ...

Calcio: qualificazioni mondiali, vittorie per Perù e Venezuela Terzo posto per l'Ecuador a 24, seguito da Perù 20, Uruguay (19), Colombia 17, Cile 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10.

Uruguay vs Venezuela: pronostico e possibili formazioni Periodico Daily - Notizie El operativo Venezuela arrancó en paz: sin casos de covid-19 en la Celeste La otra buena noticia es que Diego Godín respondió favorablemente al golpe en la rodilla que sufrió en el último partido y por el que tuvo que salir de la cancha en el cierre del encuentro.

Mundial de Fútbol: Sudamérica encara pugna final por últimos boletos a Qatar 2022 La Tri dirigida por el argentino Gustavo Alfaro necesita al menos un triunfo y un empate en sus próximos compromisos ante Brasil (sin Neymar lesionado) el jueves en Quito y Perú el próximo martes en L ...

