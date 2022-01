«Uno scandalo»: Erdogan il puritano censura le danzatrici del ventre (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mustafa Kemal Ataturk è l’idolo di Didem Kinali. Basta scorrere la pagina su Facebook della regina turca della danza del ventre per rendersene conto. La gallery è colma di foto del primo presidente turco passato alla storia per la sua impronta laicista e nazionalista che il secolo scorso tagliò di netto con il passato Ottomano e trasformò il volto del paese. E la Turchia totalmente laica – persino in eccesso – è rimasta sino a quando, una ventina di anni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mustafa Kemal Ataturk è l’idolo di Didem Kinali. Basta scorrere la pagina su Facebook della regina turca della danza delper rendersene conto. La gallery è colma di foto del primo presidente turco passato alla storia per la sua impronta laicista e nazionalista che il secolo scorso tagliò di netto con il passato Ottomano e trasformò il volto del paese. E la Turchia totalmente laica – persino in eccesso – è rimasta sino a quando, una ventina di anni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Il centrosinistra che non partecipa al voto (ma non era uno scandalo fare le astensioni?) crede di fare una geniala… - frogrylouis : @Louis_Tomlinson non è che ora ci fai uscire uno scandalo pazzesco eh? - valelale : Ci rendiamo conto della gravità di quello che stanno facendo in diretta? Lo stanno censurando appositamente perché… - mbbelluco : RT @giulianode: Questo è lo stesso Parlamento che nel 2018 ha impiegato tre mesi per costituire il peggior governo della storia repubblican… - Fioldo1 : Tempo fa agent aveva spoilerato uno scandalo dentro/fuori la casa. Raga secondo me è il copionegate. Il copione fa… -