“Una vergogna”: la storia del giornalista messo alla sbarra da un magistrato (Di domenica 30 gennaio 2022) Tra i tanti rinvii imposti dal Covid, in queste settimane, c’è stato anche quello del processo contro Kelly Duda. L’imputazione? Oltraggio a un magistrato in udienza. Si tratta di un noto giornalista americano e di un meno noto reato, rubricato all’articolo 343 del codice penale. Il fatto che sia poco “praticato” (forse) non lo rende meno odioso. Duda, 54 anni, è considerato il massimo conoscitore dei contorni e dei retroscena del grande scandalo del sangue infetto che negli anni 80-90, in Italia (caso Poggiolini, per intenderci, peraltro concluso con tutte assoluzioni) e in numerosi altri Paesi fu utilizzato per le trasfusioni causando gravi malattie in migliaia di pazienti. Il 4 dicembre 2017 è stato sentito come testimone su richiesta delle parti civili. Duda si è recato a Napoli per essere ascoltato. A quel punto però, sostiene l’interessato, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 30 gennaio 2022) Tra i tanti rinvii imposti dal Covid, in queste settimane, c’è stato anche quello del processo contro Kelly Duda. L’imputazione? Oltraggio a unin udienza. Si tratta di un notoamericano e di un meno noto reato, rubricato all’articolo 343 del codice penale. Il fatto che sia poco “praticato” (forse) non lo rende meno odioso. Duda, 54 anni, è considerato il massimo conoscitore dei contorni e dei retroscena del grande scandalo del sangue infetto che negli anni 80-90, in Italia (caso Poggiolini, per intenderci, peraltro concluso con tutte assoluzioni) e in numerosi altri Paesi fu utilizzato per le trasfusioni causando gravi malattie in migliaia di pazienti. Il 4 dicembre 2017 è stato sentito come testimone su richiesta delle parti civili. Duda si è recato a Napoli per essere ascoltato. A quel punto però, sostiene l’interessato, ...

