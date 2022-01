Un profumo per San Valentino | quattro fragranze da Eau de Milano

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il 14 Febbraio si festeggia Sanil Santo dell’amore e degli innamorati. È una festa riconosciuta in tutto il mondo e ogni paese ha il suo modo per festeggiarla, ad esempio Germania gli innamorati scrivono bigliettini, acquistano regali e fiori per il proprio partner. In Olanda e in Inghilterra c’è chi spedisce biglietti senza rivelare la propria identità. In Giappone sono le ragazze a regalare una scatola di cioccolatini ai ragazzi, anche se non sono necessariamente i loro fidanzati ma possono essere anche solo amici o conoscenti. E, dopo un mese, esattamente il 14 marzo, gli uomini che ricevono cioccolato a Sandevono ricambiare il dono ricevuto regalando cioccolato bianco. In Spagna vanno a ruba le rose rosse. Negli Stati Uniti, tutti festeggiano San, anche i bambini che si scambiano biglietti ...