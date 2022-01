Un posto al sole, anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio: Marina in crisi (Di domenica 30 gennaio 2022) Un posto al sole non smetterà di sorprendere il pubblico di Rai 3 con una settimana di programmazione ricca di novità. Innanzitutto, Marina sarà sempre più in crisi, divisa tra i sentimenti che ancora prova per Roberto e quelli per Fabrizio, le cui condizioni di salute miglioreranno. La Giordano metterà il marito di fronte ad una scelta definitiva, dopo l'ultima violenta scenata che le ha fatto. Nel frattempo, Chiara sarà dubbiosa e sotto pressione in merito alla proposta ricevuta da Ferri e Filippo. La ragazza, come si evince dalle anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio, troverà ancora una volta il sostegno di Nunzio. Dal canto suo, Silvia, dopo l'infortunio alla caviglia, sarà ancora dolorante e deciderà di avvalersi dell'aiuto di Giancarlo. Un ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 30 gennaio 2022) Unalnon smetterà di sorprendere il pubblico di Rai 3 con una settimana di programmazione ricca di novità. Innanzitutto,sarà sempre più in, divisa tra i sentimenti che ancora prova per Roberto e quelli per Fabrizio, le cui condizioni di salute miglioreranno. La Giordano metterà il marito di fronte ad una scelta definitiva, dopo l'ultima violenta scenata che le ha fatto. Nel frattempo, Chiara sarà dubbiosa e sotto pressione in merito alla proposta ricevuta da Ferri e Filippo. La ragazza, come si evince dalledal 31al 4, troverà ancora una volta il sostegno di Nunzio. Dal canto suo, Silvia, dopo l'infortunio alla caviglia, sarà ancora dolorante e deciderà di avvalersi dell'aiuto di Giancarlo. Un ...

