Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2022: Chiara a un bivio. Marina è scatenata! (Di domenica 30 gennaio 2022) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 31 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Chiara deve decidere se accettare la proposta di Roberto. Marina intanto mette Fabrizio alle strette. Leggi su comingsoon (Di domenica 30 gennaio 2022) Scopriamo ledi Unaldel 31. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,deve decidere se accettare la proposta di Roberto.intanto mette Fabrizio alle strette.

Non tutti immaginano il titolo di studio di Serena Autieri: l'avreste mai detto? Il successo per la bella attrice arriva grazie a una delle soap opere italiane più seguite e longeve, Un posto al sole , interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito . Da li la sua carriera diventa inarrestabile e partecipa a progetti come il Musical Vacanze Romane con Massimo Ghini . Oltre alla ...

Un posto al sole, le trame dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 Tv Sorrisi e Canzoni Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 4 febbraio: Giancarlo crea tensioni tra Silvia e Rossella Cosa accadrà nelle nuove puntate di "Un Posto al Sole"? Ecco le trame dei prossimi episodi in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Rai 3.

Un posto al sole, spoiler fino al 4 febbraio: Marina non sa se tornare con Roberto Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera napoletana Un Posto al Sole che va in onda su Rai 3 con le anticipazioni degli episodi che vanno dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022. Chi ...

