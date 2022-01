Un Comune su 8 è in dissesto o riequilibrio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al 30 novembre 2021 – stando a quanto calcolato dall’Università Ca’ Foscari sulla base dei dati del Viminale – tra i Comuni italiani si contavano ben 698 dissesti e 432 riequilibri. Complessivamente, si tratta di ben 1.130 comuni, contro i 1.083 del 31 dicembre 2020. Vale a dire, quindi, circa un Comune su 8, percentuale che si innalza drasticamente se si guarda alle regioni del Mezzogiorno. A evidenziarlo, in un dossier sugli enti locali in difficoltà finanziaria, realizzato per Adnkronos, è il Centro Studi Enti Locali (Csel). Il 2021 ha confermato il triste primato della Calabria che già l’anno precedente aveva ben 7 Comuni su 10 in default o in riequilibrio (nell’ordine 201 e 87, quindi 288 Comuni su un totale di 411). Seguono, a debita distanza, Campania e Sicilia, con rispettivamente il 45 e 44% di enti dissestati o in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al 30 novembre 2021 – stando a quanto calcolato dall’Università Ca’ Foscari sulla base dei dati del Viminale – tra i Comuni italiani si contavano ben 698 dissesti e 432 riequilibri. Complessivamente, si tratta di ben 1.130 comuni, contro i 1.083 del 31 dicembre 2020. Vale a dire, quindi, circa unsu 8, percentuale che si innalza drasticamente se si guarda alle regioni del Mezzogiorno. A evidenziarlo, in un dossier sugli enti locali in difficoltà finanziaria, realizzato per Adnkronos, è il Centro Studi Enti Locali (Csel). Il 2021 ha confermato il triste primato della Calabria che già l’anno precedente aveva ben 7 Comuni su 10 in default o in(nell’ordine 201 e 87, quindi 288 Comuni su un totale di 411). Seguono, a debita distanza, Campania e Sicilia, con rispettivamente il 45 e 44% di enti dissestati o in ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune dissesto Palermo, Caronia: 'Il dissesto è la peggiore soluzione, va evitato' Lo dichiara Marianna Caronia in merito al dibattito in corso in Consiglio comunale sul Piano di riequilibrio per il Comune di Palermo e sulla ipotesi di dissesto.

I selfie dei politici siciliani con Mattarella e l'esempio che nessuno segue Il Comune di Palermo è sull'orlo del dissesto. E il conto dovranno pagarlo soprattutto i cittadini, prevista una stangata di 600 euro a famiglia. Il Comune di Catania ha un sindaco, Salvo Pogliese, ...

Enti locali: Roberti, in Fvg Comuni più autonomi ma sempre virtuosi Udine, 30 gen - "La rafforzata autonomia sugli enti locali e sulla finanza locale, aumentata con l'introduzione del sistema integrato e con la competenza sui tributi locali, non solo non ...

