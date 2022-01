Un Comune su 8 è in dissesto o riequilibrio (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - Al 30 novembre 2021 - stando a quanto calcolato dall'Università Ca' Foscari sulla base dei dati del Viminale - tra i Comuni italiani si contavano ben 698 dissesti e 432 riequilibri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - Al 30 novembre 2021 - stando a quanto calcolato dall'Università Ca' Foscari sulla base dei dati del Viminale - tra i Comuni italiani si contavano ben 698 dissesti e 432 riequilibri. ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune dissesto Un Comune su 8 è in dissesto o riequilibrio Vale a dire, quindi, circa un Comune su 8, percentuale che si innalza drasticamente se si guarda alle regioni del Mezzogiorno. A evidenziarlo, in un dossier sugli enti locali in difficoltà ...

Palermo, Caronia: 'Il dissesto è la peggiore soluzione, va evitato' Lo dichiara Marianna Caronia in merito al dibattito in corso in Consiglio comunale sul Piano di riequilibrio per il Comune di Palermo e sulla ipotesi di dissesto.

Un Comune su 8 è in dissesto o riequilibrio Adnkronos Un Comune su 8 è in dissesto o riequilibrio Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Al 30 novembre 2021 - stando a quanto calcolato dall'Università Ca' Foscari sulla base dei dati del Viminale - tra i Comun ...

Enti locali: Roberti, in Fvg Comuni più autonomi ma sempre virtuosi Udine, 30 gen - "La rafforzata autonomia sugli enti locali e sulla finanza locale, aumentata con l'introduzione del sistema integrato e con la competenza sui tributi locali, non solo non ...

