ULTIM’ORA – Comunicato dello United su Greenwood!

(Di domenica 30 gennaio 2022) In seguito alle accuse di violenza domestica rivolte al calciatore Mason Greenwood lanciate dalla fidanzata Harriet Robson tramite il proprio profilo Instagram dove la ragazza ha pubblicato foto e audio a testimonianza di quanto affermato, la posizione del Manchesternon si è fatta attendere. Questo il durodel club inglese: “Il calciatore non tornerà ad allenarsi e non giocherà nessuna partita fino a nuovo ordine“. Lo stesso club ha poi aggiunto: “Non verrà rilasciata alcuna dichiarazione finchè non verranno accertati i fatti“ Matteo Brignone