Ultime Notizie Serie A: Kulusevski da Conte, il Napoli sceglie il portiere del futuro (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Roma, assalto a Nandez del Cagliari– Il nome per il centrocampo dei giallorossi arriva dalla Sardegna. La notizia Ore 9.15 – Napoli, porte girevoli: Meret rinnova, Ospina verso la Liga – Gli azzurri hanno scelto il portiere per il futuro. La notizia Ore 8.40 – Juventus, Kulusevski andrà al Tottenham: dettagli – Lo svedese in procinto di lasciare Torino c’è l’accordo fra le due squadre. La notizia Ore 8.20 – Vlahovic Juve, Commisso ha perso l’occasione per l’amore eterno – La scelta del patron viola fa discutere la piazza. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Roma, assalto a Nandez del Cagliari– Il nome per il centrocampo dei giallorossi arriva dalla Sardegna. La notizia Ore 9.15 –, porte girevoli: Meret rinnova, Ospina verso la Liga – Gli azzurri hanno scelto ilper il. La notizia Ore 8.40 – Juventus,andrà al Tottenham: dettagli – Lo svedese in procinto di lasciare Torino c’è l’accordo fra le due squadre. La notizia Ore 8.20 – Vlahovic Juve, Commisso ha perso l’occasione per l’amore eterno – La scelta del patron viola fa discutere la piazza. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

