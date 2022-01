Ucraina-Russia, l'avviso di Biden: pronto a inviare i marines. E il Pentagono rilancia: «Mosca attacca a febbraio» (Di domenica 30 gennaio 2022) Joe Biden è pronto a inviare marines nei paesi Nato in prossimità dell'Ucraina. «Non molti» ha specificato il presidente degli Stati Uniti venerdì sera, di... Leggi su ilmattino (Di domenica 30 gennaio 2022) Joenei paesi Nato in prossimità dell'. «Non molti» ha specificato il presidente degli Stati Uniti venerdì sera, di...

Advertising

TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - PaoloGentiloni : Fermare l’escalation avviata dalla Russia in #Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d’influenza… - tg2rai : La diplomazia europea, d'accordo con #Kiev, tenta di raffreddare la crisi #Ucraina. Ma i rapporti tra #Russia e… - Agenzia_Italia : #Ucrania La dichiarazione della ministra degli Esteri britannica Liz Truss preannunciando una iniziativa legislati… - MaralbAzsc : Russia-Ucraina, diplomazia o guerra? Biden sposta truppe, generale Usa minaccia: «Risposta terrificante»… -