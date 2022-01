Trump ancora duro su Biden: “Con lui rischiamo una guerra mondiale” (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen – ancora Donald Trump, ancora contro Joe Biden. Lo rende noto un’Ansa di stamattina, entrando nel dettaglio dell’ultima apparizione pubblica del tycoon. Trump: “Biden ci porterà alla terza guerra mondiale” Dopo le ultime invettive proferite in Arizona, stavolta Trump parla da Conroe, in Texas, ed è carico più che mai contro Biden. “Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l’Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”, afferma Trump, aggiungendo che con la “debolezza e l’incompetenza di Biden si rischia una terza guerra mondiale”. Arrivano poi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen –Donaldcontro Joe. Lo rende noto un’Ansa di stamattina, entrando nel dettaglio dell’ultima apparizione pubblica del tycoon.: “ci porterà alla terza” Dopo le ultime invettive proferite in Arizona, stavoltaparla da Conroe, in Texas, ed è carico più che mai contro. “Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l’Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”, afferma, aggiungendo che con la “debolezza e l’incompetenza disi rischia una terza”. Arrivano poi ...

Advertising

zazoomblog : Trump ancora duro su Biden: “Con lui rischiamo una guerra mondiale” - #Trump #ancora #Biden: #rischiamo - TrendOnline : In una mega manifestazione di repubblicani in Texas, Trump ha ribadito ancora una volta che Biden è un pericolo per… - spartacvs : @MediasetTgcom24 Trump ha messo a cuccia Kim Jong Un senza sparare un solo proiettile, è l'unico presidente che non… - AleStonata : @alanfriedmanit Trump ha il “coraggio” (inteso come faccia tosta,follia) di fare quello che le nostre destre non os… - TreizeJeanne : @squopellediluna Mi si chiude la vena solo a leggerlo ancora oggi. Triggerata sempre da non com Trump, Salvini... etc ???????? -