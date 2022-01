(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen –Donaldcontro Joe. Lo rende noto un’Ansa di stamattina, entrando nel dettaglio dell’ultima apparizione pubblica del tycoon.: “ci porterà alla terza” Dopo le ultime invettive proferite in Arizona, stavoltaparla da Conroe, in Texas, ed è carico più che mai contro. “Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l’Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”, afferma, aggiungendo che con la “debolezza e l’incompetenza disi rischia una terza”. Arrivano poi ...

Advertising

ClaudioNY77 : RT @IlPrimatoN: Lo scontro prosegue - pacis04 : RT @IlPrimatoN: Lo scontro prosegue - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Lo scontro prosegue - IlPrimatoN : Lo scontro prosegue - zazoomblog : Trump ancora duro su Biden: “Con lui rischiamo una guerra mondiale” - #Trump #ancora #Biden: #rischiamo -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ancora

...oltre senza aggiungere altro a un carrello di acquisti online) che invece include automaticamente qualche servizio non richiesto (come sanno bene i sostenitori dell'ex presidente) ., ...... contestando al Cairo, oltre che il mancato rispetto dei diritti umani, anche un eccesso di vicinanza alla Corea del Nord " a quell'epoca,non avevarivalutato il dittatore nordcoreano ...Donald Trump attacca il suo successore Joe Biden sulla crisi in Ucraina. "La sua incompetenza ci sta facendo rischiare una terza guerra mondiale ...In una mega manifestazione di repubblicani in Texas, Trump ha ribadito ancora una volta che Biden sta trascinando gli Usa verso una terza guerra mondiale.