Trattativa – Tottenham | Kulusevski E Bentancur Alla Juventus | Operazione Da 60 Milioni

(Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Ha messoprovasono vicini a Conte al, che la Juve è molto attiva sul mercato e che la Champions è una priorità. Il pianoforte di Cherubini ha preceduto l'acquisizione diper il. La cifra totale per i due giocatori sarebbe di 65di euro. Lo stipendio dellanon subirebbe un ridimensionamento significativo se arrivasse Denis Zakaria, centrocampista svizzero di assoluto valore. Il centrocampista del Gladbach porterebbe in dote fisico "a Pogba", piedi garbati e contributo in fase di interdizione. Tutto ciò che è mancato, infatti, al centrocampo della Juve nella prima parte di stagione. Fatta eccezione per Locatelli, l'area di centrocampo ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Tottenham

... le trattative del 29 gennaio in diretta Juventus -a oltranza per Kulusevski e Bentancur Juve, intesa con Zakaria: ora si tratta col club Caicedo all'Inter, il primo ...Adesso la Juventus aspetta di piazzare Bentancur e Kulusevski al- con la doppiain stato avanzato con l'ex CFO Paratici come raccontatovi da Calciomercato.it - prima di ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Rodrigo Bentancur si appresta a lasciare la Juve dopo quasi cinque stagioni in bianconero. Nel suo futuro il Tottenham Affare quasi concluso quello tra ...Juventus regina del mercato d'inverno. La Juventus sta brillando in questa finestra invernale di mercato. Dopo il super colpo Vlahovic, i bianconeri sono vicini anche all'acquisto ...