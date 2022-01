Trapuntina per cane in eco pelliccia nella collezione invernale di Pupakiotti

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 gennaio 2022), brand milanese di accessori per cani ha pensato a tutte le stagioni, realizzando degli articoli moda e accessori caldissimi per affrontare al meglio l’inverno. Vi presentiamo il piumino Copenaghen, comodo e reversibile: da un lato trapuntato colore tortora, dall’altro – calda e morbida eco. Il capo è adatto a passeggiate invernali. Due look in un solo modello. Il capo è realizzato con tecniche sartoriali per vestibilità confortevole. Comoda e pratica chiusura con clips in ottone. Sulla schiena presente una pratica zip reversibile per far uscire il gancio della pettorina. Il piumino Rosa reversibile con eco, caldissimo piumino reversibile: da un lato trapuntato con stampa a roselline, dall’altro – calda e morbida eco. Comodo bordo in eco. Il capo è ...