Tortona-Reggio Emilia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 30 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Bertram Derthona Tortona-UNAHOTELS Reggio Emilia, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. A poco più di venti giorni dall’incontro di andata, dove ebbe la meglio Tortona, le due formazioni tornano a sfidarsi. Da allora, i piemontesi hanno collezionato due vittorie e una sconfitta, mentre gli uomini di coach Caja hanno perso una partita e vinto la seconda. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 30 gennaio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inBertram Derthona-UNAHOTELS, valida per la 18esima giornata dellaA1di. A poco più di venti giorni dall’incontro di andata, dove ebbe la meglio, le due formazioni tornano a sfidarsi. Da allora, i piemontesi hanno collezionato due vittorie e una sconfitta, mentre gli uomini di coach Caja hanno perso una partita e vinto la seconda. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 30 gennaio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Tortona Reggio La UNAHOTELS riparte da Tortona REGGIO EMILIA - La UNAHOTELS riprende il proprio cammino in Serie A. Dopo una settimana di sosta a ... con palla a due alle ore 17:00 di domani, la Bertram Derthona Tortona. Queste le parole di coach ...

LBA: 18giornata, il programma. Domani sera c'è Sassari - Brindisi su RaiSport ... Milano, Virtus Bologna 26 Brescia, Trento, Tortona, Trieste 18 Brindisi 16 Sassari, Venezia, Reggio Emilia, Napoli 14 Treviso, Pesaro 12 Cremona, Fortitudo Bologna, Varese 10 1giornata (26/9/21) ...

Bertram Derthona Basket Tortona - Unahotels Reggio Emilia live - 30 gennaio 2022 Eurosport.it Unahotels, è già rivincita con Tortona Le bizzarrie del calendario asimmetrico mettono le due squadre di fronte per la partita di ritorno a poco più di tre settimane dall’andata ...

La Virtus batte Cremona Nell’anticipo della 18ª giornata la Virtus Segafredo Bologna ha battuto la Vanoli Cremona 79-71 . Le gare di oggi: Bertram Derthona Tortona-Unahotels Reggio Emilia; Armani Mila ...

