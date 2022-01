Tennis: Nadal, 'uno dei giorni più emozionati della mia carriera, 45 giorni fa pensavo al ritiro' (Di domenica 30 gennaio 2022) Melbourne, 30 gen. -(Adnkronos) - "Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e oggi uno dei giorni più emozionanti della mia carriera. E' incredibile pensare che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere". Queste le parole di Rafael Nadal dopo la vittoria del suo secondo Australian Open, il 21° torneo del Grande Slam della sua carriera. "Prima di cominciare il torneo avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open: oggi non lo penso, dico solo che farò del mio meglio per tornare anche il prossimo anno", aggiunge il 35enne spagnolo durante la cerimonia di premiazione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Melbourne, 30 gen. -(Adnkronos) - "Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e oggi uno deipiù emozionantimia. E' incredibile pensare che solo 45fadi dover smettere". Queste le parole di Rafaeldopo la vittoria del suo secondo Australian Open, il 21° torneo del Grande Slamsua. "Prima di cominciare il torneo avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open: oggi non lo penso, dico solo che farò del mio meglio per tornare anche il prossimo anno", aggiunge il 35enne spagnolo durante la cerimonia di premiazione.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - SuperTennisTv : ETERNO Rafa, questi #AO2022 sono il suo capolavoro! ?? A quasi 36 anni la vittoria più bella della sua incredibile… - LiaCapizzi : Tifo o non tifo, numero di titoli Slam a parte, la verità è che per Nadal si prova una ammirazione smisurata. Solo… - ArnaldoPiace : RT @Alenize82: Rafael #Nadal ha fatto qualcosa di incredibile e impronosticabile. Ho provato a spiegarlo in queste poche righe https://t.c… - Rossonera_21 : RT @LiaCapizzi: IO SONO LEGGENDA 21° Slam Nadal epico. Più forte di tutto: avversari, dolori, infortuni (pesanti), tic, ombre mentali, i… -