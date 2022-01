Tennis: Australian Open, Krejcikova e Siniakova vincono il doppio femminile (Di domenica 30 gennaio 2022) Melbourne, 30 gen. -(Adnkronos) - Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova vincono il torneo di doppio femminile all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Le ceche, prime favorite del seeding, superano la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-4, 6-4 dopo due ore e 44 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Melbourne, 30 gen. -(Adnkronos) - Barborae Katerinail torneo diall', prima prova stagionale del Grande Slam. Le ceche, prime favorite del seeding, superano la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-4, 6-4 dopo due ore e 44 minuti.

