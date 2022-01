Tecno-autoritarismo Se la deriva cinese ci riguarda

Leggi su formiche

(Di domenica 30 gennaio 2022) In Cina, gli strumenti di sorveglianza capitalistica vengono sfruttati dallo Stato per somministrare il cosiddetto sistema di credito sociale, un metodo che determina chi ha il permesso di acquistare, vendere e viaggiare, in base al proprio comportamento sociale. Il progetto sembra voler formare non solo un nuovo tipo di Stato, ma un nuovo tipo di essere umano, che abbia completamente interiorizzato le richieste dello Stato e l’assolutezza dei suoi sistemi di sorveglianza e controllo. E proprio tale interiorizzazione e? l’obiettivo: gli organi statali non dovranno mai intervenire per correggere il comportamento del cittadino, perche? sara? il cittadino stesso ad auto-correggersi sulla base del sistemalogico. Basti considerare l’uso pionieristico da parte di Pechino dell’intelligenza artificiale e di altre forme di raccolta dei dati digitali per la creazione di un ...