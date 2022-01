Svizzera, un uomo di 60 anni cambia sesso per avere prima la pensione (Di domenica 30 gennaio 2022) “Ma perché aspettare di prendere la pensione quando posso diventare donna e prenderla subito?”. Sembra il pensiero di un genio folle, eppure è successo veramente. Nel cantone di Lucerna, in Svizzera, un uomo di 60 anni ha deciso di cambiare sesso (ma solo all’anagrafe) per percepire un anno prima la pensione di vecchiaia. pensione da sogno in Svizzera, una somma tra i 13.480 e i 26.960 euro Ma partiamo con ordine. La comica vicenda viene raccontata dal quotidiano locale svizzero Luzerner Zeitung. Nel cantone di Lucerna, un 60enne si mette in testa di voler riuscire a tutti i costi a prendere in anticipo la sua pensione. Quella che in Svizzera è chiamata la pensione AVS ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022) “Ma perché aspettare di prendere laquando posso diventare donna e prenderla subito?”. Sembra il pensiero di un genio folle, eppure è successo veramente. Nel cantone di Lucerna, in, undi 60ha deciso dire(ma solo all’anagrafe) per percepire un annoladi vecchiaia.da sogno in, una somma tra i 13.480 e i 26.960 euro Ma partiamo con ordine. La comica vicenda viene raccontata dal quotidiano locale svizzero Luzerner Zeitung. Nel cantone di Lucerna, un 60enne si mette in testa di voler riuscire a tutti i costi a prendere in anticipo la sua. Quella che inè chiamata laAVS ...

