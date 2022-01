Super-G Garmisch 2022, Brignone e Huetter vincono a pari merito: risultati e classifica (Di domenica 30 gennaio 2022) Straordinaria. Federica Brignone vince il Super-G di Garmisch, ultima gara prima delle Olimpiadi di Pechino 2022, a pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter. Per Federica si tratta del diciannovesimo successo in Coppa del Mondo, il terzo in questa stagione dopo le vittorie, sempre in Super-G, di St. Moritz e Altenmarkt. Un pieno di fiducia prima del viaggio verso la Cina dove Federica vuole essere al via in tutte le discipline. Sulla Kandahar Brignone ha trovato la discesa quasi perfetta: ha attaccato alla grande dall’inizio alla fine disegnando linee uniche e la vittoria sembrava ormai essere sua in esclusiva. Ma una grande Huetter è riuscita ad eguagliarla con il tempo di 1:18.19. Sul podio, con loro, c’è ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Straordinaria. Federicavince il-G di, ultima gara prima delle Olimpiadi di Pechino, acon l’austriaca Cornelia. Per Federica si tratta del diciannovesimo successo in Coppa del Mondo, il terzo in questa stagione dopo le vittorie, sempre in-G, di St. Moritz e Altenmarkt. Un pieno di fiducia prima del viaggio verso la Cina dove Federica vuole essere al via in tutte le discipline. Sulla Kandaharha trovato la discesa quasi perfetta: ha attaccato alla grande dall’inizio alla fine disegnando linee uniche e la vittoria sembrava ormai essere sua in esclusiva. Ma una grandeè riuscita ad eguagliarla con il tempo di 1:18.19. Sul podio, con loro, c’è ...

Advertising

sportface2016 : Grandissima vittoria di Federica #Brignone! L'azzurra trionfa a #Garmisch insieme a Cornelia #Huetter - neveitaliasport : RT @neveitalia: Il super-g è azzurro... biancorosso: tris Brignone a Garmisch, ex aequo con Huetter! #FISAlpine #AlpineSkiing #30Gennaio #s… - neveitalia : Il super-g è azzurro... biancorosso: tris Brignone a Garmisch, ex aequo con Huetter! #FISAlpine #AlpineSkiing… - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino al via del super-G di Garmisch - AndreaPecchia1 : Niente da fare, @FedeBrignone in Super G è poesia #SciAlpino #Brignone #Garmisch #GarmischPartenkirchen ????… -