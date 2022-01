Su scooter senza patente | fugge all’alt e cade | denunciato

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della stazione di Fuorigrotta hannoper resistenza a pubblico ufficiale e guidaun 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato a via Campegna mentre era a bordo di unoin compagnia di un suo amico 20enne. Gli hanno intimato l’alt ma non si è fermato. L’inseguimento è durato poche centinaia di metri fino a quando il centauro non ha perso il controllo dellourtando contro alcuni paletti posti a bordo della carreggiata. I militari hanno allertato il 118, per il giovane cinque giorni di prognosi per escoriazioni multiple. Loera già stato sottoposto a fermo amministrativo ed il giovane non aveva mai conseguito lacon recidiva nel ...

